انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة تعلن عن 3255 فرصة برواتب تصل إلى 7000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير القوي العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان عن وجود عدد 3255 وظيفة شاغرة للشباب من الجنسين ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في المهن والتخصصات المطلوبة بأجور مجزية ورواتب تصل إلى 7000 جنيه في بعضها حسب الخبرة بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك ب 34 شركة ومصنع بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الجاري.

فرص العمل المتوافرة تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية:-

أشار وزير القوي العاملة والهجرة والتدريب إلى أن فرص العمل المتوافرة ضمن النشرة القومية للتشغيل تأتي تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوائل عام 2019 والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجات وتعمل على توفير حياة كريمة لهم من خلال عمل لائق يليق بهم.

وأضاف بأن النشرة القومية للتشغيل تتضمن الآلاف من فرص العمل المتاحة ويمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة كما يمكن التقديم على فرص العمل المتاحة أيضاً من خلال ذلك الموقع، وذلك تحت برنامج طالبي العمل على أن تقوم الإدارة المختصة بمديريات القوى العاملة بترشيح المتقدمين على فرص العمل المتوافرة والتي تتفق مع خبراتهم.

وأوضح وزير القوى العاملة بأن من فرص العمل المتاحة تتضمن ما يلي:-

فرص العمل العدد مهندس إنتاج 27 مهندس كهرباء 53 مهندس زراعي 65 مهندس ميكانيكا 3 مهندس عمليات 8 مهندس أجهزة 3 محاسبين 4 أطباء بيطريين 10 ضابط أمن مؤهل عالي والسن من 21 حتى 40 سنة والعمل 9 ساعات والراتب 3250 جنية . 374 عمال خدمات 102 سيدات تفتيش حتى 40 سنة 30 عمال إنتاج 1159 عامل تجميع 255 عامل مخازن 21 مشرف أمن 70 فني إنتاج 40 مراقب جودة 50 عامل مطعم 23 سائق رخصة خاصة مهنية 20 فني لحام كهرباء 70 فني دوكو سيارات 30 فني فيبر 30

كما تتضمن أيضاً فرص العمل المتاحة مسئول مبيعات، عضو فريق، كاشير، مندوبين مبيعات، عامل سنجر، عامل أورلية، عامل مكواة، نجار، استرجي، فني تركيبات، فني تحليج، مدخل بيانات طباخ … إلخ.

وفيما التفاصيل الخاصة بفرص العمل والمرتب:-