انت الان تتابع تفاصيل خبر هل سيتم إلغاء إجازة السبت في المدارس.. مصادر بالتعليم تجيب والصلاحية للمديرين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جدل كبير عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس، مع نظام الدراسة الجديد الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والإجراءات الإحترازية بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا.

إلغاء إجازة السبت في المدارس

حيث أكد الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة على أن طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون إلى المدرسة يومان فقط في الأسبوع، بالإضافة إلى توفير محتوى رقمي لهم على أجهزة التابلت، وكذلك الأمر لطلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية من الصف الرابع إلى السادي الإبتدائي، مع تقسيم الفصل لـ3 مجموعات كل مجموعة تحضر يومين فقط لتقليل الكثافة في الفصل.

وحول إلغاء إجازة السبت في المدارس، أشارت مصادر لمصراوي، أن قرارات الوزير الجديدة أعطت صلاحيات لمديري المدارس بتحديد جدول المدرسة على حسب الكثافات.

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وأوضح المصدر أن بعض المدارس سيتم تغيير إجازة السبت بها بالفعل، مع استمرارها ببعض المدارس، والأمر متروك لكل مدرسة.