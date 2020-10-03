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مصر.. استبعاد سعيد حساسين وضياء داود من الترشح للانتخابات النيابية

أخبار مصرية تبليغ
مصر.. استبعاد سعيد حساسين وضياء داود من الترشح للانتخابات النيابية
مصر.. استبعاد سعيد حساسين وضياء داود من الترشح للانتخابات النيابية
مصر.. استبعاد سعيد حساسين وضياء داود من الترشح للانتخابات النيابية
مصر.. استبعاد سعيد حساسين وضياء داو...

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، باستبعاد كل من الإعلامي سعيد حساسين، والنائب السابق ضياء داود، من انتخابات مجلس النواب 2020. وأكدت الدعوى المرفوعة، أن الهيئة

المصدر: أحمد غريب- دوت الخليج

تاريخ النشر:الجمعة 02 أكتوبر 2020 22:20 GMT

تاريخ التحديث:الجمعة 02 أكتوبر 2020 23:35 GMT

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، باستبعاد كل من الإعلامي سعيد حساسين، والنائب السابق ضياء داود، من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت الدعوى المرفوعة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.

وأشارت الدعوى إلى أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.

وشملت الدعوى قائمة بالأحكام، منها حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر.

ووجهت وفقًا لقرار النيابة العامة بالإحالة هى، للمتهم حساسين تهمة الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين، وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، باستبعاد المرشح ضياء الدين داود من انتخابات مجلس النواب؛ بناءً على دعوى تقدم بها محام ضده.

وأشار المحامي في طعنه، إلى أن داود قدم أوراقه ترشحه في انتخابات مجلس النواب، بصفة مستقل رغم كونه عضوًا بالحزب الناصري.

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أحمد غريب- دوت الخليج

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