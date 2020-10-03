حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 4-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الاحد 4-10-2020

مهنياً: كن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعاً إيجابياً عنك.

عاطفياً: تطورات كثيرة في العلاقة لم تكن تتوقعها تكون لمصلحتك مع الشريك وتبعث على الطمأنينة.

صحياً: إحرص على شراء الخضراوات المزروعة طبيعياً والخالية من أي مواد كيماوية، واغسلها جيداً قبل تناولها.

حظك اليوم برج الثور الاحد 4-10-2020

مهنياً: حاول أن تكون دقيقاً جداً في عملك، ويستحسن أن تهتم بما أوكل اليك فقط لتكون مطمئن البال.

عاطفياً: لا تحاول أن تكون عدائياً مع الشريك، فقد تفاجأ بتصرف غير متوقع منه يثير المشاكل.

صحياً: تستفيد من عطلة مفاجئة وتستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية تريحك نفسياً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 4-10-2020

مهنياً: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة.

عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرَّر ومسوَّغ ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في تصرفك المتهور مع الآخرين.

صحياً: تبذل قصارى جهدك لتتوصل إلى جسيم رشيق بعد المعاناة الطويلة مع السمنة.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 4-10-2020

مهنياً: مزاجيتك في العمل تؤدي إلى صدامات ومشاحنات مع الزملاء، فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح.

عاطفياً: تطورات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها.

صحياً: النقاش الحاد ينعكس سلباً على أعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 4-10-2020

مهنياً: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم الأحلام ويجعلك لافتاً وأخاذاً وبراقاً، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول لتمضيه مع من تحب.

صحياً: نم الساعات المطلوبة لئلا تستيقظ وتشعر بأنك في حالة من الكسل والهمة الثقيلة.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 4-10-2020

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصاً مهمة وتدخّلاً من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش.

عاطفياً: مهما حاولت إرجاء مصارحة الشريك، فإن الوضع قد يتفاقم ويزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العلاقة مستحيلاً.

صحياً: إحذر الإكثار من تناول الكحول وتدخين النارجيلة والسهر يومياً حتى ساعة متأخرة من الليل.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 4-10-2020

مهنياً: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلاً.

عاطفياً: إمنح الشريك المزيد من الوقت ليشرح موقفه من الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيراً الحوار البنّاء بينكما.

صحياً: بعد قرارك الأخير القاضي باتباع حمية للمحافظة على صحة سليمة، بدأت تشعر بارتياح.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 4-10-2020

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفياً: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً.

صحياً: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في المناسبات.

حظك اليوم برج القوس الاحد 4-10-2020

مهنياً: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.

عاطفياً: لا تتصرّف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: بفضل العلاج الناجح والفعّال الذي وصفه لك طبيبك، تتخلص من الآلام التي كانت تصيب كامل جسمك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 4-10-2020

مهنياً: القمر المكتمل في الحمل يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى فتشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك المهنية والفكرية.

عاطفياً: المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد تدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما.

صحياً: تعيش يوماً من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلي عن العمل الإضافي الذي يرهق صحتك.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 4-10-2020

مهنياً: يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسدّ المنطق في العلاقات.

عاطفياً: لا تستغلّ نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مجبراً على تنفيذ طلباتك.

صحياً: تتخلّص من آثار وعكة صحية فرضت عليك ملازمة الفراش وتنطلق في رحلة ترفيهية مسلية.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 4-10-2020

مهنياً: عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة.

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحياً: كن واعياً جداً اليوم لوضعك الصحي لئلا تقع ضحية وعكة مفاجئة.