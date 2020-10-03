رئيس الوزراء يشارك في مراسم توقيع اتفاق السلام بـ" جوبا".. اليوم

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت في حضور توقيع مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بين حكومة السودان والجبهة الثورية والتي تصم حركات الكفاح المسلح السودانية.

وكان عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية ضيو مطوك قد قال "إن توقيت التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين حكومة السودان و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، تم تحديده من قبل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان".

واضاف ضيو مطوك قوله "إن جلسات بين الطرفين ناقشت ملف السلطة في مسار دافور، فيما ناقش مسار شرق السودان بعض القضايا التي كان توقف العمل فيها .