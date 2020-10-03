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اليوم.. وصول أول رحلتى طيران من مطار باريس إلى الغردقة ومرسى علم

أخبار مصرية كريم شعبان 2020-10-03 09:10 تبليغ
اليوم.. وصول أول رحلتى طيران من مطار باريس إلى الغردقة ومرسى علم
اليوم.. وصول أول رحلتى طيران من مطار باريس إلى الغردقة ومرسى علم

وتعد تلك الرحلات أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران فى مصر مارس الماضى للحد من انتشار ، لافتاً إلى أن رحلات الطيران القادمة من باريس إلى مدينتى الغردقة ومرسى علم ستستمر بطريقة منتظمة كل يوم سبت من كل أسبوع.

 

 

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