اليوم.. وصول أول رحلتى طيران من مطار باريس إلى الغردقة ومرسى علم

وتعد تلك الرحلات أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس منذ تعليق رحلات الطيران فى مصر مارس الماضى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن رحلات الطيران القادمة من باريس إلى مدينتى الغردقة ومرسى علم ستستمر بطريقة منتظمة كل يوم سبت من كل أسبوع.

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