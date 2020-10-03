إصابة مدير حملة ترامب بيل ستيبين بفيروس كورونا

ووصل الرئيس الأمريكى إلى مركز والتر ريد الطبي العسكرى على متن طائرة هليكوبتر للعلاج، ولم يتحدث ترامب، الذى خرج مترجلا إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا بانتظاره، كما قال مسؤول كبير، إنه ثبتت إصابة بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا، ليصبح أحدث شخصية في الدائرة المقربة لترامب مصاب بـ "Covid-19".

وتلقى ستيبين، البالغ من العمر 42 عاما، نتائج الاختبار مساء أمس الجمعة، وهو يعاني، بحسب ما وصفه المسؤول، من أعراض "خفيفة تشبه الانفلونزا، وفى وقت سابق، أعلن ترامب أن الفحوص أثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي، ووصل الرئيس الأمريكي إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر للعلاج، ولم يتحدث ترامب، الذي خرج مترجلا إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا بانتظاره.