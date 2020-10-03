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بقاء شعب ونماء أمة .. القوات المسلحة تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

أخبار مصرية تبليغ
بقاء شعب ونماء أمة .. القوات المسلحة تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر
بقاء شعب ونماء أمة .. القوات المسلحة تحتفل بالذكرى 47 لنصر أكتوبر

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ؛ عددًا من البرومهات الخاصة بالاحتفال بالذكرى ال ٤٧ لنصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ على العدو الإسرائيلي: واستعادة سيناء من المحتل بعد احتلال دام ٦ سنوات من قبل المحتل الاسرائيلي بعد حرب يونيو ١٩٦٧.

وبمناسبة ذلك النصر العظيم؛ يقدم موقع دوت الخليج عددًا من التقارير والحوارات المتنوعة عن نصر السادس من أكتوبر تنشر خلال الأيام القادمة احتفالًا بالنصر المبارك.

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