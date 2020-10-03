فيديو .. مواطنون يمزقون صورة المقاول الهارب خلال الاحتفال بنصر أكتوبر

واحتفل الشعب المصرى، أمس الجمعة، بذكرى نصر أكتوبر، وخرجت الحشود فى الميادين والشوارع الرئيسية للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالجيش المصرى. وحرص المواطنون على رفع الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترديد الأغانى الوطنية والهتافات المؤيدة للجيش والشرطة.

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