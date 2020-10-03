وزير النقل يكلف بتطبيق تخفيض تذاكر المترو لكبار السن ببطاقة الرقم القومى

كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.
وقال وزير النقل خلال جولته بمحطة عدلى منصور لصرافى التذاكر إن تخفيضات 50% على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عام، مجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عام، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.
وطالب وزير النقل بعدم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومى خلال الحصول على مثل هذه التذاكر.
كما طالب بإعادة تنسيق الإعلانات بمحطة عدلى منصور بما يحافظ على شكل المحطة ولا يعيق حركة الركاب فى الممرات.
كما أوصى بشباب المديرين بالمحطات والوزارة أن يكون لديهم رؤية للمستقبل والموقع المسئولون عنه، متابعا: "عاوزين جيل من الشباب يكون لها رؤية".
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