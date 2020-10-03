خلال تفقده محطة عدلي منصور.. وزير النقل يكلف بركوب كبار السن للمترو والقطارات مجانا

تفقد منذ قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة عدلي منصور، وأول قطار كهربائى فى مصر، وكلف وزير النقل الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه كلف كل الهيئات ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.
ووجه وزير النقل حديثه لصرافى التذاكر، موضحًا أن التخفيضات لكبار السن 50% على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.
وكان رئيس هيئة مترو الأنفاق الدكتور عصام والي، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن أهم ما يميز محطة عدلى منصور انها محطة مركزية بها 4 وسائل نقل مختلفة وتحتوي على أحدث البوابات إضافة إلى عمل نظام للاشتراكات لذوي الحتياجات الخاصة بأن تكون التذكرة 50 قرشا لأى عدد من المحطات.
وأشار والي إلى أن هناك تخفيضا للطلية بنسبة 98% ويوجد اشتراكات وتخفيضات لكبار السن مؤكدا أن سعر التذكرة يعد جيدا مقارنة بما يتم تقديمه.
وقال رئيس هيئة مترو الأنفاق أن هناك ماكينة قطع التذاكر الاوتوماتيكية ويوجد طريقتان للدفع إما أن تكون معدنية أو ورقية.
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