توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب ما نشرته هيئة الأرصاد، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، يسود طقس لطيف ليلاً على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة. ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 30%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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