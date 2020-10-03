59 تابوتا مغلقا.. العنانى يعلن تفاصيل أكبر كشف أثرى بسقارة

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أكبر كشف أثرى حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية فى الكشف حتى الآن عن 59 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام وتماثيل فى حالة جيدة من الحفظ للكهنة وكبار الموظفين، تعود للعصر المتأخر من الأسرة 26 أو 27، داخل 3 آبار.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثرى الجديد بمنطقة آثار سقارة بحضور عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام و60 سفيرا وأسرهم من سفراء 43 دولة أجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال العنانى إنه أول كشف أثرى بعد أزمة كورونا، حيث نجح الأثريون المصريون فى ظروف صعبة فى التوصل إليه، ومازال العمل مستمرا للكشف عن المزيد من الأسرار المصرية القديمة، وأضاف أن تلك التوابيت سيتم نقلها للمتحف المصرى الكبير لتنضم إلى توابيت خبيئة العساسيف بالأقصر والبالغ عددها 30 تابوتا.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس بعثة الآثار المصرية، خلال المؤتمر الصحفى، أن هذا الكشف الأثرى الضخم هو نتاج فعاليات الموسم الرابع للحفائر والذى بدأ فى أغسطس الماضى، حيث تم الكشف عن بئر بكر بعمق 11 مترا تقريبا وجدنا توابيت فى حالة رائعة من الحفظ تمثل كهنة الأسرة الـ 26.

وأضاف أنه تم الكشف عن بئر آخر به توابيت ولقى أثرية، حتى وصل عددها إلى 59 تابوتا حتى الآن تعود جميعها لأكثر من 2500 عام، مؤكدا أنه توجد عدة آبار أخرى من المتوقع أن تحتوى على المزيد من التوابيت حيث أن العمل مازال مستمرا.