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صور .. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بالإسكندرية

أخبار مصرية الإسكندرية - هشام وليد 2020-10-03 12:00 تبليغ
صور .. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بالإسكندرية
صور .. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بالإسكندرية
صور .. وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بالإسكندرية
وضع اللواء أ.ح ياسر الإسريجى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان محطة مصر، فى إطار الإحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

شارك فى وضع الإكليل كل من محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية.

شهد الاحتفال عزف الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" فى تقليد عسكرى للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.


وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالإسكندرية

وهنأ قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن، مواطنى الإسكندرية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، مؤكدين لهم أن الجميع يعمل جاهدا لاستقرار وتقدم مصر وحل مشكلاتهم.

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