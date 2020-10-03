مجانا.. فتح باب التقدم للحصول على منحة الماجستير بالأوقاف

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن منحة الماجستير تتوفر هذا العام بالتعاون مع المعهد العالى للدراسات الاسلامية بالمهندسين بحيث لا يتحمل الباحث أى تكاليف مادية طوال فترة الدراسة بما فى ذلك الكتب الدراسية بالسنوات التمهيدية، حيث تتقاسم الوزارة والمعهد فى إطار التعاون بينهما تحمل التكاليف، مع العلم بأن الملتحقين بالمعهد يحققون نتائج مشرفة.

ويشترط فى المتقدم اجتياز اختبار القبول الذى تعقده الوزارة فى الكتب التالية:

1 – الفهم المقاصدى للسنة النبوية.

2 – قواعد الفقه الكلية.

3 – مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرّف.

علمًا بأن الكتابين الثانى والثالث متاحان فى جميع فروع الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) بسعر رمزى قدره خمسة جنيهات للكتاب، والكتاب الأول متاح بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة وبمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وموجود إلكترونيًّا على موقع الوزارة، وسيتم طرحه عبر منافذ توزيع إحدى الصحف القومية قريبًا وسيتم الإعلان عن ذلك فور طرحه مع الباعة.

علمًا بأنه سيتم توفير 500 منحة مجانية لهذا العام وحده، مع خصم 25 % لباقى المتقدمين للمعهد بموجب خطاب من الأوقاف.

وتابعت الوزارة: على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف من الجادين الراغبين فى الحصول على درجة الماجستير ممن لم يسبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو التسجيل لها أو الالتحاق بالدراسات العليا سرعة التقدم على الرابط التالى من هنا