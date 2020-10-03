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فيديوجراف.. المحطة متعددة الأغراض تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-10-03 12:09 تبليغ
فيديوجراف.. المحطة متعددة الأغراض تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى
فيديوجراف.. المحطة متعددة الأغراض تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى
تعتبر المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى فى مصر، من حيث كونها الأولى من نوعها فى مجال المحطات متعددة الأغراض التى يتم تنفيذها برؤوس أموال وبأياد مصرية.

ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن المحطة المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية:

 

 

 

وبحسب ما ذكره المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تم دعوة الشركات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض فى الشرق الأوسط والعالم.

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