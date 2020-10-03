وزير الآثار يشهد فتح أول تابوت من كشف سقارة المغلق منذ 2500 عام

شهد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار فتح أول تابوت من توابيت كشف سقارة الجديد والذى نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى الكشف عنه ضمن 59 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، وذلك على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الأثرى بالمنطقة.





وقال الوزير، خلال فتح التابوت، إنه تم الكشف عن مومياء لرجل اسمه (بسماتيك) وهو اسم شائع من العصر المتأخر (الأسرة الـ26 أو الـ27) وهو فى حالة جيدة من الحفظ، وذلك بسبب أن التابوت كان محكم الغلق مع عدم حدوث أى تفاعل كيميائى. من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة الأثرية ستبدأ بإجراء الدراسات العلمية اللازمة عليه وعلى باقى التوابيت.

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