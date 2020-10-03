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فيديوجراف.. رسائل مصر فى اجتماع نزع الأسلحة النووية

أخبار مصرية كريم شعبان 2020-10-03 12:29 تبليغ
فيديوجراف.. رسائل مصر فى اجتماع نزع الأسلحة النووية
فيديوجراف.. رسائل مصر فى اجتماع نزع الأسلحة النووية
وجه سامح شكرى، وزير الخارجية، رسائل عدة خلال إلقاء بيان مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمى للتخلص التام من الأسلحة النووية، الذى عُقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

 

وأكد شكرى فى كلمته، وفقا لبيان صحفى، قلق مصر البالغ إزاء الجمود الذى تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووى من جانب الدول النووية، بل وتراجع تلك الجهود فى ضوء اتجاه بعض الدول النووية للتوسع فى ترساناتها النووية وتطويرها.

 

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