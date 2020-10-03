 برلمانى : بطولات حرب أكتوبر ما زالت تدرس فى كتب التاريخ العسكرى

وأضاف نشأت، فى بيان له، اليوم السبت، أن أبطال القوات المسلحة البواسل لا يزالون يقدمون التضحيات يومًا بعد يوم وهم يحاربون بكل قوة وشجاعة الإرهابيين والتكفيريين والمُخربين وقوى الشر وكل من يريد النيل من استقرار الوطن، موجهًا التحية لشهداء مصر الأبرار الذين لولا تضحياتهم ودمائهم الطاهرة لما كانت مصر تنعم بالاستقرار الذى نعاصره الآن، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت وستظل هى الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أى اعتداء سواء كان خارجيًا أو داخليًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تمثل ذكرى العزة والكرامة والانتصار على العدو الإسرائيلى واستعادة الأرض المصرية المحتلة، لافتًا إلى أن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال تلك الحرب ما زالت تُدرس فى كتب التاريخ العسكرى.
وطالب الشعب المصرى بجميع طوائفه استحضار روح نصر أكتوبر بالعمل وبذل الجهد من أجل الارتقاء بأوضاع الدولة فى جميع القطاعات لاستكمال خطط التنمية الشاملة التى تخطوها مصر منذ سنوات لتحقيق الإنجازات وعدم الالتفات وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التى يبثها المأجورين والمُمولين لتعطيل حركة التنمية، بالإضافة إلى ضرورة أن يقف الشعب صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة ضد الخونة من أعداء الوطن من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.
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