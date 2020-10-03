وزير الداخلية يهنئ رئيس الأركان بذكرى نصر أكتوبر

كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد الفريق/محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى السـادس من أكتـوبر المجيد أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير .. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا فى عزة وكرامة.. وتلاحمنا جيشاً وشرطةً وشعباً فى نمو وريادة . وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

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