وقال وزير النقل التخفيضات لكبار السن 50% على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.
وكان رئيس هيئة مترو الأنفاق الدكتور عصام والي، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن أهم ما يميز محطة عدلى منصور انها محطة مركزية بها 4 وسائل نقل مختلفة وتحتوي على أحدث البوابات إضافة إلى عمل نظام للاشتراكات لذوي الحتياجات الخاصة بأن تكون التذكرة 50 قرشا لأى عدد من المحطات.
وأشار والي إلى أن هناك تخفيضا للطلية بنسبة 98% ويوجد اشتراكات وتخفيضات لكبار السن مؤكدا أن سعر التذكرة يعد جيدا مقارنة بما يتم تقديمه.
وقال رئيس هيئة مترو الأنفاق أن هناك ماكينة قطع التذاكر الاوتوماتيكية ويوجد طريقتان للدفع إما أن تكون معدنية أو ورقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.