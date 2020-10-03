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بطريرك الكاثوليك يطمئن على صحة أندريه زكى بعد إصابته بكورونا

أخبار مصرية مينا أشرف 2020-10-03 13:11 تبليغ
بطريرك الكاثوليك يطمئن على صحة أندريه زكى بعد إصابته بكورونا
بطريرك الكاثوليك يطمئن على صحة أندريه زكى بعد إصابته بكورونا
اطمئن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، على صحة وسلامة القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك إثر إصابته بفيروس .

وأكد البطريرك، للقس أندريه زكى صلاته وصلاة الكنيسة الكاثوليكية بمصر من أجله، حتى يمنحه الله الشفاء العاجل.

ومن جانبه شكر القس أندريه زكى، البطريرك على هذه الرسالة المشجعة والمشاعر الرقيقة.

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