تأجيل دعوى تطالب محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر لـ 12 نوفمبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه، لجلسة 12 نوفمبر.





وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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