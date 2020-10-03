تعوق التحول الرقمى.. برلمانى يطالب بخطة موسعة لمحو الأمية التكنولوجية

طالب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الأمية التكنولوجية، مؤكدا أنها أبرز أهم معوقات خطة مصر نحو التحول الرقمى الذى بدأته مؤخرا لتعظيم الاستفادة من التطور التقنى فى تقديم الخدمات للمواطنين والاعتماد عليها بشكل أساسى فى التعاملات اليومية.





وأشار توفيق، فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن هناك جهود من الدولة فى العمل على محو الأمية الإلكترونية والتكنولوجية من خلال بعض وسائل الإعلام، إلا أن الأمر يتطلب التركيز على وجود حملات موسعة لنشر ثقافة التحول الرقمى، فضلا عن تدريب مقدمى الخدمات على التطور التكنولوجى.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاستفادة من المخصصات المالية فى هذا الملف من أجل استكمال مسيرة التحول الرقمى وتحقيق النتائج المرجوة منه، داعيا الحكومة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف والقضاء على الأمية التكنولوجية، خصوصًا فيما يوجه من أموال لمحور الأمية فى مختلف محافظات مصر.

وطالب بضرورة تخصيص جزء من موازنة قطاع الاتصالات لملف التثقيف فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن الحكومة رفعت المخصصات المالية لتحقيق التحول الرقمى بحوالى 67% عن العام السابق لتسجل حوالى 13 مليار جنيه فى موازنة 2020-2021 مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى.