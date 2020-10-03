إنفوجراف.. الزراعة تطلق تطبيق أسس وتابع مزرعتك

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تطبيق " أسس وتابع مزرعتك" الخاص بمتابعة محصول البطاطس بداية من الزراعة إلى مرحلة التصدير، وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.





حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش وإضافتها إلى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية وخدمة "تابع مزرعتك"، ويتم عمل بعض تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية، وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ما قبل الزراعة وحتى الحصاد.

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