لمواجهة الزيادة السكانية..خطة لـ تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجتماعًا مشتركًا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الوزارتين.

وفى إطار الخطة القومية للمياه (2017-2037) واستراتيجية 2050 المعروفة بــ (4 ت) والتي تم إقرارها بالاشتراك بين (9) وزارات لتحديد احتياجات مصر المستقبلية من المياه طبقًا لمعدلات الزيادة السكانية والمتوقع أن تقدر بحوالى 60 مليون نسمة حتى عام 2050 ، وفى ضوء ما قررته الحكومة في عام 2016 بأن تكون جميع أعمال التنمية المستقبلية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر معتمدة على تحلية مياه البحر في ضوء السعى لإيجاد مصادر بديلة لتنمية مواردنا المائية .

وعرض الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان استراتيجية تحلية مياه البحر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط حتى عام 2050 للوفاء بالاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب نتيجة الزيادة السكانية ، وما يتطلبه ذلك من توفير الطاقة اللازمة وخاصة الطاقة المتجددة لتشغيل تلك المحطات وذلك بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والري والإسكان.

الجدير بالذكر أن تلك الخطة تستهدف تحلية 6,40 مليون م3/ يوم حتى عام 2050 وتم تقسيمها إلى خطط خمسية وتشمل الخطة الخمسية الأولى منها تحلية 1,5 مليون م3/ يوم بحلول عام 2025.

وخلال الاجتماع تم بحث آلية نقل الأصول الخاصة بمحطات المحولات والمنشأة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري ليتم إدارتها والإستفاده بها بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة ، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على حل لمشاكل المصادقات على استهلاك الكهرباء ، والتنسيق بين الوزارتين فيما يخص المياه المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء ، كما تم الاتفاق على التنسيق بين وزارات الكهرباء والرى والاسكان على وضع اجراءات تنسيقية لتوفير الطاقة لتشغيل محطات معالجة المياه مثل محطة مصرف المحسمة.