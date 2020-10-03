البيطريين تعلن صرف مستحقات صندوق التكافل المتأخرة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام،أنه سيتم صرف مستحقات الأطباء البيطريين من صندوق التكافل، خلال 10 أيام، والتى كان قد تأخر صرفها طوال عام 2020، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مستحقات 200 طبيب بيطرى، مؤكده أنه سيتم الصرف تباعا لباقى المستحقين من الأعضاء.
وأوضحت النقابة، أن قرار الصرف جاء عقب موافقة مجلس النقابة العامة على الطلب المقدم من مجلس إدارة صندوق التكافل، ومديره الدكتور محمد شفيق، بدعم الصندوق بمبلغ 2 مليون جنيه كسلفة على الصندوق، للمساهمة في صرف تلك المستحقات للأطباء البيطريين الذين خرجوا على المعاش، وأسر المتوفين طوال عام 2020.
وكان الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية،أعلن عن موافقة الاتحاد خلال اجتماعه الأخير، على تثبيت اشتراكات مشروع العلاج لأعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات؛ وذلك استجابة للمقترح الذي كان قد تقدم به لمجلس الاتحاد، لدعم تلك الفئة من الأعضاء.
وأوضح سليم،أن الاتحاد قرر أيضا زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات من 40 ألف جنيه لتصبح 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الاتحاد وافق على دراسة المقترح المُقدم من جانبه، لإضافة الأدوية إلى مشروع العلاج.
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