القومى للمرأة يشكر وزيرة التضامن على زيادة مساعدات تكافل وكرامة 100 جنيه

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه، بخالص الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لزيادة دعم برنامج المساعدات تكافل وكرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بالإضافة إلى إبرام الوزارة اتفاق مع وزارة النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، و بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاماوذلك فى إطار اليوم العالمى للمسنين.

حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي ،عن سعادتها وفخرها بهذة القرارات التى توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا خاصة فئة كبار السن مؤكدة أن الدولة تولى اهتماما كبيرة لرعاية كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم .

يذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه فى إطار اليوم العالمى للمسنين بالإضافة إلى الاتفاق مع مع المهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما.