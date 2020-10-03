الرعاية الصحية: توفير جهاز أشعة مقطعية على العين OCT لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسيعد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توفير جهاز أشعة مقطعية على العين OCT للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية

، في إطار السعي لتطوير المنظومة الصحية في مصر، وتوفير كافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وحمايتهم من مضاعفات الأمراض.

وأوضحت الهيئة أن مميزات جهاز الأشعة المقطعية على العين OCT تشمل إجراء فحوصات طبية متقدمة على العين بصورة عالية الدقة، تساعد على متابعة المرضى الذين يخضعون لجراحات زرع القرنية، وجراحات المياه الزرقاء(الجلوكوما)، وتحليل أورام ملتحمة العين، وكذلك الاكتشاف المبكر لأمراض شبكية العين الناتجة عن الإصابة بمرض السكري أو أمراض العين الناتجة عن أية مشاكل طبية أخرى مثل ارتفاع ضغط العين، بهدف الكشف المبكر عن هذه الأمراض فور حدوثها وعلاجها قبل تطورها لمنع حدوث مضاعفات للحالة المرضية أو الدخول في مشاكل صحية خطيرة أخرى.

وأضافت د. روفانا علي، المشرف العام على إدارة التسويق والسياحة العلاجية بالهيئة، أن هذا الجهاز هو من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية على العين، وتم السعي على توفيره في إطار إضافة مزيد من الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد بما يسهم في زيادة مدى رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وفي ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر٢٠٣٠ التي تشمل تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وتابعت: الفحص بجهاز الأشعة المقطعية على العين سيتم لجميع مرضى السكري أو ممن هم فوق سن الخمسين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، حيث سيتم عمل الجهاز لمدة 5 أيام شهريًا حسب جدول محدد يضمن توافر الجهاز بجميع الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لافتة إلى أن الجهاز سيتواجد بالمركز الصحي الإماراتي بورسعيد بدءًا من اليوم ٢٠٢٠/١٠/٣ وحتى ٢٠٢٠/١٠/٥، كما سيتواجد بمركز صحة العرب بورسعيد بدءًا من ٢٠٢٠/١٠/٦ وحتى ٢٠٢٠/١٠/٧.

ودعت هيئة الرعاية الصحية المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد التابعين للمراكز الصحية سالفة الذكر، وممن هم يعانون من مرض السكري أو فوق سن الخمسين، التوجه إلى المركز الصحي التابع له حسب الأيام المحددة لتواجد جهاز الأشعة المقطعية بالمركز الصحي لإجراء الفحوص الطبية على العين؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للعين والتأكد من خلوها من أية أمراض ناتجة عن مضاعفات صحية لأمراض أخرى كمرض السكري او ارتفاع ضغط العين، وكذلك الحماية من الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالسكري أو أية أمراض أخرى من خلال الاكتشاف المبكر لها والخضوع للعلاج.