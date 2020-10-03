تنظم الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع المعروفة باسم رابطة الاعلاميين الرياضيين بالتعاون مع نادى طلعت حرب، في السادسة من مساء اليوم السبت، احتفاليتها السنوية عن نصر أكتوبر المجيد تحت عنوان يوم العزة والكرامة بحضور نخبة من الرياضيين والإعلاميين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.

يحضر الاحتفالية من ابطال النصر اللواء عصام صيام رئيس لجنة الحكام الرئيسية الأسبق واللواء حنفى رياض وكيل نادى الزمالك وقائد سلاح المشاة الأسبق واللواء محمد على بلال رئيس نادى الشمس وقائد القوات المصرية فى حرب الخليج الأسبق واللواء أركان حرب جمال مظلوم واللواء على حفظى مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم الأسبق واللواء أحمد نصر رئيس إتحاد البولينج كما سيحضر الحفل صائد الدبابات البطل بيومى عبد العال. ويحضر الاحتفالية أيضا عدد من الشخصيات الشهيرة فى الرياضة والاعلام، وقد لاقت فكرة الاحتفالية دعما من نادى طلعت حرب من خلال مديره التتفيذى شريف خليل ومحمد بيومى مدير العلاقات العامة بالنادي . يذكر أن الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع والمعروفة باسم رابطة الإعلاميين الرياضيين يرأسها الإعلامى طارق رضوان وتضم عضوية مجلس الإدارة للإعلاميين نجلاء عبد البر ومنى عبد الكريم ومدحت الحديدى وعثمان أباظة ومحمد عبد الله وأيمن البرادعي وأحمد وائل وهيثم الطويل والمدير التنفيذي للجمعية الاعلامى عطية الشاعر. ويقوم بتقديم احتفال النصر المذيع المعروف طه الحديرى .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في احتفالية يوم العزة والكرامة.. رابطة الإعلاميين الرياضيين تكرم نخبة من أبطال أكتوبر اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.