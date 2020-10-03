مجلس الوزراء: تحويل نقاط لتجميع القمامة لحدائق وملاعب كرة

استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، خلال تقرير عامان على تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، بتلقى شكاوى ورسائل المواطنين بشأن ملف تراكمات القمامة والمخلفات، خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2020،تطور تلقي الشكاوى خلال عامين، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى من أكتوبر 2019 حتى أكتوبر 2020، زاد بنسبة 35%، عن الفترة من أكتوبر 2018 حتى أكتوبر 2019،وأن منظومة الشكاوى تعاملت مع 391 ألف رسالة خلال عامين.

كما تنوعت الرسائل والشكاوى، بحيث لم تعد تتعلق بمناطق تركز القمامة والمخلفات، بل امتدت إلى الإشارة إلى مواقع مخلفات تقليم الأشجار ومخلفات الهدم وغيرها من المظاهر الناتجة عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة لبعض المواطنين، الأمر الذي يعُد انعكاسا لمدى قدرة المنظومة على التوسع في استقبال شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وتأكيدًا على ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة كإحدى آليات توصيل شكاواهم والقدرة على حلها.

وأضاف مدير المنظومة أن رقمي تطبيق "الواتس آب" هما أعلى مصدر من مصادر تلقى الشكاوى خلال العامين بنسبة تقدر بـ 71% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 21%، بينما تم استقبال حوالي 7% من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى ما تم استقباله على التطبيق الذكي "في خدمتك" بنسبة 1%.

ولفت الرفاعي إلى أن المنظومة استقبلت شكاوى من مواطنين بجميع مُحافظات الجُمهورية، وقد اختصت (9) محافظات هي : (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية، والبحيرة) باستقبال والتعامل مع نسبة 86% من إجمالي رسائل وشكاوى المواطنين الواردة للمنظومة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة كان لها نصيب كبير في استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بأماكن تراكمات القمامة ورفع المخلفات المختلفة، سواء كانت مخلفات بناء أو هدم، أو مخلفات موجودة منذ عقود سابقة بالعديد من المناطق، إلى جانب البؤر الحديثة التي طالب المواطنون بسرعة اتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار إلى أن الإحصائيات أظهرت ارتفاع المشاركات الواردة من المواطنين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق ببعض المناطق بالمحافظات، ومن أهمها : زفتى، وكفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتلا والباجور بمحافظة المنوفية، والخصوص وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، والمنصورة بمحافظة الدقهلية، والعجمى والعامرية بمحافظة الإسكندرية، وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وفاقوس وكفر صقر بالشرقية.

وأوضح مدير المنظومة أن موضوعات تلك الشكاوى والرسائل لم تتوقف عند الإشارة لوجود تراكمات القمامة والمخلفات فقط، ولكنها احتوت طلبات لتوفير وتعزيز جهود الجمع المنزلي للقمامة، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة بالشوارع، مع ضرورة تواجد أعداد كافية من العمال لجمع ونقل القمامة يوميًا من هذه المناطق، بالإضافة إلى التضرر من تأخير نقل القمامة من بعض النقاط الوسيطة داخل بعض المناطق السكنية، ومطالبات المواطنين بتشجير أماكن تركزت فيها القمامة والمخلفات بعد إزالتها، كما طالب بعض المواطنين برفع وإزالة مخلفات البناء الملقاة على الطرق العامة، وأعلى أو أسفل الدائري أو داخل بعض الأنفاق، والتي تُعد إشغالًا لتلك الطرق، وتتسبب في الاختناقات المرورية مما يؤدي إلى خطورة محتملة على المواطنين، كذلك رصدت المنظومة شكاوى العديد من المواطنين حول تواجد أراضي فضاء، تحولت مع الوقت إلى مقالب للقمامة أو للمخلفات، ومع تفاقم الوضع أصبح من المستحيل التعايش مع تلك الأوضاع التي تضر بصحة المواطن، وتدمر بيئته.

وعلى مستوى محافظات الوجه القبلي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه كان لمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، بني سويف، وقنا؛ النصيب الأكبر في التصدي لشكاوى مواطني تلك المحافظات، حيث استقبلت المنظومة من مواطني محافظة المنيا عدد (744) شكوى، يليها محافظة أسيوط بعدد (619)، ثم محافظة سوهاج بعدد (491)، وكان لمركز أسيوط النصيب الأكبر في شكاوى الموطنين بمحافظات الوجه القبلي، حيث رصدت المنظومة عدد (250) شكوى، يليه مركز الفيوم بعدد (240) ثم مركز المنيا بعدد (230) شكوى.

وأوضح أن معظم شكاوى مواطني الوجه القبلي تركزت في تزايد تراكمات أكوام القمامة يوميًا، سواء كانت بالقرب من الكتل السكنية المقيمين بها، أو المتواجدة على الطرق العامة، كذلك القمامة والمخلفات بأنواعها التي تُلقى في المصارف الزراعية (كالترع والصاولات وغيرها)، والتي تتسبب في انسداد تلك المصارف، وتؤدي إلى هلاك المحصول الزراعي، بالإضافة إلى رسائل المواطنين الخاصة بسرعة رفع تراكمات القمامة من مداخل بعض القرى والنجوع ومراكز المدن.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن الأجهزة المعنية بالوزارات والمحافظات قامت بجهود كبيرة للتعامل مع رسائل ومشاركات المواطنين بشأن مواقع تركزت بها كميات كبيرة من تراكمات القمامة والمخلفات، واستمرت تلك الجهود لفترات زمنية طويلة لإزالة ورفع هذه التراكمات والتخلص منها.

وأشار إلى أن وزارة البيئة حققت نسبة استجابة 100% من إجمالي الشكاوى التي وقعت في نطاق اختصاصاتها، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة 95%، الموارد المائية والري نسبة 93%، الأوقاف نسبة 91%، والنقل بنسبة 90%.

وأضاف أنه على مستوى المحافظات، حققت العديد من المحافظات نسب إنجاز فائقة في الاستجابة والتعامل مع شكاوى ومشاركات المواطنين حول مناطق تراكمات القمامة والمخلفات، وتصدرت محافظة المنوفية نسبة الإنجاز بواقع 98%، بين المحافظات التى استقبلت وتعاملت مع ألف شكوى فأكثر، يليها محافظات القليوبية والدقهلية والجيزة والبحيرة بنسبة 97%، ثم محافظة الشرقية بنسبة 96%.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى الأثر المجتمعي لجهود المنظومة خلال عامين، حيث أشار إلى أن تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بتلقى واستقبال ومتابعة شكاوى تراكمات القمامة مع الجهات المختصة والاهتمام وتحقيق التواصل الفعال مع المواطن، وتحقيق أفضل وأسرع استجابة ممكنة، له أثر واضح على زيادة ثقة المواطن بدور الحكومة في التعامل مع المشكلات التي تواجهه بما يلبي آماله وطموحاته.

وعرض مدير المنظومة أمثلة تعكس هذا الأثر المجتمعي الإيجابي، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الشكاوى الواردة ببعض المناطق على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي عن العام السابق نتيجة للجهود المضنية التي قامت بها المحليات في إزالة تراكمات القمامة والمخلفات التي مضى عليها عقود، قبل صدور التكليف ومن أهم هذه المناطق؛ القاهرة الجديدة ومدينة نصر بمحافظة القاهرة، والدقى والعجوزة و6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والعبور بمحافظة القليوبية، وشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما تم تحويل العديد من المناطق التي كانت مراكز أو نقاطا لتجميع القمامة بوسط المناطق السكنية إلى حدائق وملاعب كرة، لتصبح صورة حضارية ومتنفسًا للمواطنين، ومنها قرية البتانون - مركز شبين بمحافظة المنوفية، وتم إزالة أسباب الشكاوى في بعض المناطق الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين كالمدارس والمستشفيات ومحطات المترو، ومن أهمها منطقتا الملك فيصل وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومنطقة عزبة النخل وحلمية الزيتون والمطرية بمحافظة القاهرة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ولفت أيضاَ إلى اضطلاع أجهزة المحليات بدور كبير في الاستجابة لشكاوى المواطنين في بعض المناطق التي تتبع بعض جمعيات الإسكان، ومن أمثلة ذلك منطقة النخيل التابعة لجمعية 6 أكتوبر للإسكان بمحافظة الإسكندرية، بتدخل حى العجمي ورفع التراكمات اليومية للقمامة على أثر انسحاب الشركة المتعاقد معها.

كما ساهمت الجهود في تحقيق الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى وتطهير المجارى المائية من تراكمات القمامة بالتعاون المستمر بين وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية، وذلك بناء على الشكاوى المتكررة من المواطنين حول بعض الترع ومنها على سبيل المثال مأخذ محطة مياه الجيزة، وترعة المريوطية، ومركز أطسا بمحافظة الفيوم، وغيرها من المصارف الحيوية بجميع المحافظات.

كذلك فضلًا عن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين حول تراكمات المخلفات أعلى الطرق والكباري الحيوية أو الطريق الدائري، منها على سبيل المثال أعلى كوبري السواح بمحافظة القليوبية، وبعض الطرق بمدينة السادس من أكتوبر، التي كان لها الأثر الإيجابي في إزالة التعديات على الطرق والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية والحد من أسباب وقوع الحوادث في تلك المناطق.

وعرض مدير المنظومة جانبًا من أبرز نماذج الاستجابات النوعية من الجهات بمختلف المحافظات للشكاوى الموجهة إليها من المنظومة، والتي عكست نجاح الجهات الحكومية على مختلف المستويات بإيجاد حلول جذرية، وإزالة أسباب الكثير من الشكاوى، والتخلص من كميات هائلة من التراكمات، بالتركيز على تلك المناطق القريبة والملاصقة للمناطق السكنية، للحد من الأثار الضارة على تلك المناطق.