الأنبا بفنوتيوس يرسم 3 كهنة جدد فى سمالوط

وبعد صلاة الصلح، رسم الأنبا ثلاثة فى درجة القسيسية، وهم: "الشماس سامى صار القس صرابامون سمير حنين، الشماس عاطف صارالقس غبريال سمير فارس، الشماس ميلاد صارالقس مارك نظير شفيق". جدير بالذكر أن الآباء الجدد يقضون فترة الخلوة الروحية بدير القديسة مريم العذراء بجبل الطير لتعلم طقوس الصلوات.

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