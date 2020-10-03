صور.. صناع الخير تجرى 29 عملية عيون لأطفال الأسر غير القادرة بالبحيرة

أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية دور مؤسسات المجمع المدنى الكبرى من خلال المبادرات الأهلية الجادة فى دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين غير القادرين بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة لتقديم الخدمات الأساسية لهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية.





وأشار آمنة، فى تصريح له، اليوم السبت، إلى جهود مؤسسة صناع الخير فى خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف الأسر الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات لها.

كما وجه محافظ البحيرة، بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء نجحت فى إجراء 29 عملية حول لأطفال من الأسر الأولى بالرعاية من بينهم أطفال من قرى شديدة الاحتياج بمحافظة البحيرة، بعد تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، بهذه الأعمال والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا توفير الدعم اللازم وتكاتف وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.