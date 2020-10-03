وأضاف "أتمنى لبيتسو التوفيق هو وفريقه وهم يرفعون علمنا مع النادى نفتخر جميعا كأفارقة بنجاحه.. سعيد بتعيينه في الأهلي فهذا اعتراف بالموهبة والقدرات الموجودة داخل قارتنا". وتعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، لخلافة السويسري رينيه فايلر بعد توقيعه عقدا لمدة سنتين، ويعقد النادي مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديمه. ويستعد النادى الأهلي لتقديم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للفريق، فى مؤتمر صحفى يعقد فى الثانية عشرة ظهر اليوم، بمقر النادى بالجزيرة، بعد التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقى لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين، ورصد اليوم السابع استعدادات الأهلي لهذا المؤتمر، وتنوعت الشعارات الموجودة فى المؤتمر وكان أبرزها "أهلا بك فى نادى القرن الأفريقى، وready to smash أى جاهز للتحطيم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جنوب أفريقيا معلقا على تعاقد الأهلى مع موسيمانى: يعزز الصداقة بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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