رئيس الوزراء يوقع على اتفاق السلام بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الاتفاقية النهائية للسلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتى تقام حاليا فى جوبا عاصمة جنوب السودان. وأعلنت دولة جنوب السودان، اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا. وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

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