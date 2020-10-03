بمناسبة نصر أكتوبر.. المتحدة للخدمات الإعلامية تطرح أغنية "ولادك يا بلدى" (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، أغنية جديدة بعنوان "ولادك يا بلدى"، والتى يشارك فيها كوكبة من المطربين منهم حكيم وأحمد جمال ومى فاروق ومصطفى حجاج، وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر ودعم الدولة والرئيس السيسى.
وتقول الأغنية "بسم الله الله اكبر على الرجال على الأسود اللى بعطشهم في الصيام عبروا القناة، اللى ليهم دين في رقبة كل واحد مننا، واللى رأسهم متحنتش إلا في ركعة وسجدة لربنا، ولادك يا بلدى ، أحفادك يا بلدى".
واحتشد آلاف المواطنين فى احتفالات شعبية بشارع الخليفة المأمون وعدد من شوارع القاهرة، للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ودعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظم المواطنين مسيرات بالسيارات رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى وكذلك اللافتات المنددة بالإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية.
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