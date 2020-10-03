مساعد موسيماني يرفض الانضمام إلى جهاز مدرب الأهلي الجديد: مستمر في صن داونز

أعلن رولانى موكوينا، المدرب المساعد لفريق صن داونز، استمراره مع الفريق والاعتذار عن عدم الانضمام إلى جهاز بيتسو موسيماني مدرب الأهلى الجديد، ونشر بياناً عبر حسابه على تويتر قال فيه إنه مستمر بالعمل فى صن داونز ولن يرحل، خاصة أنه يشعر بالسعادة مع ناديه الجنوب أفريقي، وأضاف المدرب فى بيانه، "أعلن الاستمرار فى صن داونز، أنا سعيد للغاية هنا وأعلن التزامى وولائى للنادى والرئيس ومجلس الإدارة وجماهيرنا، الأمة الصفراء."

وأضاف المساعد لفريق صن داونز، "العمل فى خدمتكم يحفزنى للغاية، وأعلن أن رئيس النادى باتريس موتسيبى يدعمنى ويثق فى وأنا شاكر للثقة المستمرة التى اظهرها إلي." من ناحية أخرى، أعرب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا عن سعادته بتولى مواطنه بيتسو موسيمانى مديرا فنيا للنادى الأهلى وقال فى تصريحات لصحيفة "اندبندينت أونلاين" أن رحيل بيتسو موسيمانى سيؤثر على الكرة فى بلاده كقوة كبيرة فى اللعبة وتابع: "لكن اعتقد أن تواجده فى هذا النادى الرائد سيعزز الصداقة بين مصر وجنوب أفريقيا." وأضاف قائلا: "أتمنى لبيتسو التوفيق هو وفريقه وهم يرفعون علمنا مع نادى نفتخر جميعا كأفارقة بنجاحه." وتابع قالا: "سعيد بتعيينه فى الأهلى فهذا اعتراف بالموهبة والقدرات الموجودة داخل قارتنا." وتعاقد الأهلى مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لنادى صن داونز الجنوب أفريقي، لخلافة السويسرى رينيه فايلر بعد توقيعه عقدا لمدة سنتين، ويعقد النادى مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديمه. يستعد النادى الأهلى لتقديم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للفريق، فى مؤتمر صحفى يعقد فى الثانية عشرة ظهر اليوم، بمقر النادى بالجزيرة، بعد التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقى لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين، ورصد اليوم السابع استعدادات الأهلى لهذا المؤتمر، وتنوعت الشعارات الموجودة فى المؤتمر وكان أبرزها "أهلا بك فى نادى القرن الأفريقى، و ready to smash أى جاهز للتحطيم".

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