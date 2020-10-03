وعلقت أنغام قائلة: " يوم ٣ اكتوبر فرحت أول فرحه حقيقيه في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي كل سنه وانت طيب يا نور عيني #عمر ".
ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
- ربنا يفرحك بيه وتشوفيه احسن ما بتتمني
- بسم الله ماشاء الله ربنا يحفظه ويحميه وتشوفيه تحلى عريس فى الدنيا هو واخوه
- كل سنة وهو طيب يا بخته بيكي
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و استطاعت الفنانة أنغام، تحقيق نجاح كبير، بأغنيتها، التي تحمل اسم "يا ريتك فاهمني"، والتي طرحتها العام الماضي في ألبوم "حالة خاصة جدًا".
واقتربت الأغنية من كسر حاجز الـ 38 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية :" ياريتك فاهمني بجد زي ما بفهمك .. وتقرا اللي جوايا اما عيني تبصلك .. يا حلمي اللي متأجل وانا هموت و احلمك .. يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك".
يا كل الكلام اللي ب شفايفي بهمسه .. يا املي اللي بتمناه اطوله او المسه .. يا هوا من زمان عايشه عشان بتنفسه .. ياريت ابقى اخرك في الحياه دي واقولك .. لو اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول فرحة فى حياتى.. أنغام تهنئ ابنها عمر بعيد ميلاده | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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