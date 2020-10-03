أسقف البحر الأحمر يكرم الأطقم الطبية فى حملة 100مليون صحة

ونوّه بأن الحملة مجانية بالكامل وتهدف للكشف عن الأمراض المزمنة واكتشاف وعلاج فيروس "سى".
وقال الأنبا إيلاريون إن أطقم الحملة، ستكون متواجدة غدًا الأحد بكنيسة الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بمنطقة الدهار، وكنيسة الشهيد العظيم مار مينا العجايبى، وذلك من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة ال 3 عصرا.
وأضاف "لذا نرجو من الجميع المشاركة والاطمئنان على صحتهم والاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى".
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