أسقف البحر الأحمر يكرم الأطقم الطبية فى حملة 100مليون صحة

كرم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، الأطقم الطبية المشاركة فى حملة 100 مليون صحة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وإشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.





ونوّه بأن الحملة مجانية بالكامل وتهدف للكشف عن الأمراض المزمنة واكتشاف وعلاج فيروس "سى".

وقال الأنبا إيلاريون إن أطقم الحملة، ستكون متواجدة غدًا الأحد بكنيسة الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بمنطقة الدهار، وكنيسة الشهيد العظيم مار مينا العجايبى، وذلك من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة ال 3 عصرا.

وأضاف "لذا نرجو من الجميع المشاركة والاطمئنان على صحتهم والاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى".