العنانى : نقل قناع توت عنخ آمون قبيل افتتاح المتحف المصرى الكبير

وقال العنانى، فى تصريحات صحفية على هامش إعلانه تفاصيل الكشف الآثرى الجديد بمنطقة آثار سقارة اليوم السبت، "إنه سيتم نقل القطع الآثرية الكبيرة المهمة، مثل قناع توت عنخ آمون الموجود حاليا فى المتحف المصرى، قبيل افتتاح المتحف الكبير حتى لا يغيب عن زائريه لحين افتتاح المتحف باعتباره من أهم القطع الآثرية فى العالم".
ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن نقل مومياء توت عنخ آمون، الموجودة حاليا فى المقبرة 62 بوادى الملوك بالأقصر، سيتم بناء على قرار لجنة كبيرة تضم نخبة من الخبراء والعلماء، وسيكون القرار فى صالح سلامة المومياء، سواء بالاستمرار فى المقبرة أو نقلها للمتحف الكبير.
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