مصر ترحب بالتوقيع النهائى على اتفاق جوبا للسلام

رحبت جمهورية مصر العربية بالتوقيع النهائى على "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، اليوم 3 أكتوبر 2020، مشيدةً بالمساعى الصادقة والحثيثة التى بذلتها الوساطة الجنوب سودانية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.





وشددت مصر على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل فى شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة فى تاريخه العريق، تتكاتف فيها جهود أبنائه من مختلف الأطياف والتيارات الوطنية للعمل على رفعته وازدهاره.

كما أكدت مصر على وقوفها، حكومةً وشعباً، بجوار السودان وتضامنها الكامل معه فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخه، وأنها لن تألو جهداً للعمل على دعم الاستقرار والرخاء والتنمية فى كافة ربوعه، بما يلبى التطلعات المشروعة للشعب السودانى الشقيق نحو غدٍ أفضل، وذلك فى إطار وحدة المصير وروابط الإخاء والتضامن التى تجمع البلدين ببعضهما البعض منذ قديم الأزل.

وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شاركت مصر فى مراسم توقيع اتفاق السلام التاريخى، عبر وفد رفيع المستوى يترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويضم الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وقعت مصر كشاهد على اتفاق السلام التاريخى.