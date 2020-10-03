بينهم ضياء الدين داوود وحساسين.. القضاء الإداري يستبعد عشرات المرشحين

سلسلة من المفاجآت ظهرت على مدار الساعات الماضية عقب إعلان محكمة القضاء الإداري استبعاد عشرات المرشحين في الانتخابات البرلمانية والتي مقرر لها أن تبدأ يومي 24 و من الشهر الجاري 25 للمصريين في الداخل للمرحلة الأولى، في المقابل كان النائبين ضياء داوود وسعيد حساسين أبرز النواب المستبعدين بحكم محكمة القضاء الإداري.

في المقابل قدم النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، ومرشح بالدائرة الأولى بدمياط، طعناً صباح اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت استبعاد ترشحه في الانتخابات، بحجة عدم تقديمة إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.

فيما يتعلق بسعيد حساسين قال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.

كذلك قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى رقم 56183، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين. أقام الدعوى البرلمانى السابق محمد أنور عصمت السادات، طالب بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته فى صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته فى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس ، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسه باكر، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين.

وفيما يتعلق بموقف حزب الوفد فقد قضت محكمة القضاء الاداري، برفض الدعوي المقامة من محمد علي عبده نائب رئيس حزب الوفد، والتي يطالب فيها بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول أوراق مرشحي حزب الوفد، واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61829 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.