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محافظ القليوبية : طرح سيارات للنقل الجماعى وفق مواصفات فنية

أخبار مصرية أ ش أ 2020-10-03 17:19 تبليغ
محافظ القليوبية : طرح سيارات للنقل الجماعى وفق مواصفات فنية
محافظ القليوبية : طرح سيارات للنقل الجماعى وفق مواصفات فنية
قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إنه سيتم طرح عدد من خطوط السير الداخلية بالمحافظة وبين المدن طبقا لكراسة شروط وفقا لمواصفات فنية تلتزم بها الشركات الراسى عليها الطرح.

وأعرب المحافظ، خلال لقائه اليوم السبت، مع نائب رئيس جهاز النقل البرى عماد بكرى، عن تطلع المحافظة إلى تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعى لمواطنيها مراعاة لحقوق جميع أصحاب المصالح (المواطن والمحافظة والمستثمر).

وأوضح أن وضع كراسة الشروط سيضمن حقوق الجميع وتقديم خدمة نقل جماعى متميزة بالقليوبية وفق تعريفة ركوب عادلة تضمن حق المواطن.

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