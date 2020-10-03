كشف طبى على 37 ألف مواطن بالوادى الجديد ضمن حملة 100 مليون صحة

قال وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد الدكتور أحمد محروس، إنه تم الكشف على 37 ألفا و580 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.





وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم السبت، أنه سيتم صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحى بكميات تكفى لثلاثة أشهر، مشيرا إلى استمرار العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، وتستهدف فحص 71 ألفًا و300 مواطن فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان. وأكد أنه تم إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبى للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين.

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