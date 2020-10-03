وأشار المحافظ، فى بيان اليوم، إلى أنه كلف رئيس مدينة مرسى علم واصف عدلى باستقبال السياح، موجها بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار مرسى علم الدولى.
ولفت إلى أن جميع السياح خضعوا لهذه الإجراءات وسط إشادة كبيرة منهم بدقة الإجراءات فى مطار مرسى علم، حيث وصفوها بـ"الإجراءات العالمية"، ووجهوا دعوة لمختلف شعوب العالم لزيارة مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ البحر الأحمر : وصول طائرة من فرنسا على متنها 97 سائحا لمطار مرسى علم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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