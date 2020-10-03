محافظ البحر الأحمر : وصول طائرة من فرنسا على متنها 97 سائحا لمطار مرسى علم

وأشار المحافظ، فى بيان اليوم، إلى أنه كلف رئيس مدينة مرسى علم واصف عدلى باستقبال السياح، موجها بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمطار مرسى علم الدولى.

ولفت إلى أن جميع السياح خضعوا لهذه الإجراءات وسط إشادة كبيرة منهم بدقة الإجراءات فى مطار مرسى علم، حيث وصفوها بـ"الإجراءات العالمية"، ووجهوا دعوة لمختلف شعوب العالم لزيارة مصر.