



أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، هاشتاج "تحدى الكمامة"، ضمن حملة موسعة لنشر الوعى بين الناس، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا والأمراض المعدية.

وطلب رواد تويتر من الجميع الانضمام لتحدى "البس كمامة" وشارك صورتك مرتديا الكمامة، مشيرين إلى أنه يأتى ذلك تماشيا مع التوجه العالمى لمواجهة جائحة كورونا. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 288 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 97143 حالة حتى اليوم، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس وتسجيل 10 حالات جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر #تحدى_الكمامة يجتاح تويتر .. البس كمامتك واحمى نفسك من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.