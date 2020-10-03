محافظ بورسعيد يوجه برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع الأحياء

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم السبت،برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بأحياء بورسعيد، ووضعها بجراج المحافظة مع دفع رسم إيواء على أن يتم التعامل معها خلال ستة أشهر من خلال هيئة الخدمات الحكومية فى حال عدم قيام أصحابها بالتصرف فيها.





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