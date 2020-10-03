فيديو.. بالبنط العريض: باريس تحقق فى تمويلات قطرية مشبوهة لمؤسسة إخوانية

قال الكاتب الصحفى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة جديدة من برنامجه "بالبنط العريض"، على القناة الفضائية المصرية، إن استخدام المال السياسى لصناعة الإرهاب، يحدث منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أن الصحافة الأجنبية تناولت تمويل دولة قطر للإرهاب فى العالم وأخطر المؤسسات التى اعتبرت معامل لتفريخ الإرهابيين فى أوروبا.





وسلط فاروق خلال الحلقة، الضوء على تقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية فى القسم الناطق بالفرنسية، تحدث عن علاقة معهد الأئمة فى سان دونى، بجماعة الإخوان، وبالتمويل القطرى، وعلاقته بعراب الجماعة يوسف القرضاوى، وعلاقته أيضا بالتمويل القطرى.

وأشار إلى أن التقرير استهدف معهد الأئمة الذى أصبح بعض طلابه إرهابيين، مبينا أن مكتب المدعى العام فى سان دونى، فتح تحقيقا فى 18 يونيو 2020، بتهمة خيانة الأمانة، ضد المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية، حيث اعتبر المعهد واجهة لتعليم اللغة العربية، ولكن خلفه مصنع لتفريخ الإرهابيين.

وبين فاروق: تقرير سبوتنيك أوضح أن هذا المعهد يمول كليا من دولة قطر، واستند إلى تقرير نشرته قبل ذلك بأسبوع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بعنوان "فى سان دونى.. مدرسة الأئمة بمرمى العدالة"، كشفت أن باريس فتحت تحقيقا بشأن تمويلات مشبوهة لمؤسسة تعليمية تديرها إحدى منظمات الإخوان فى فرنسا، وتتلقى تمويلا من قطر، وهى المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية فى "سان دونى" بالضاحية الشمالية للعاصمة باريس.

كما تطرق فاروق إلى ما أفردته صحيفة "لوباريزيان"، عن يوسف القرضاوى صاحب الأفكار المتشددة، مشيرا إلى أنه هو من وضع الأيدولوجية والخطوط الرئيسية للمعهد.

وتحدث الدكتور حسام فاروق، عن تقرير طويل نشره موقع فوكس نيوز، مبينا أن الملف يكشف التمويل القطرى لحزب الله، ما يعرض القوات الأمريكية فى الدوحة للمزيد من المخاطر.

ولفت التقرير إلى أن مقاول أمنى يدعى جيسون جى، اخترق أعمال شراء الأسلحة فى قطر، وقال لشبكة "فوكس نيوز"، إن "أحد أفراد الأسرة المالكة" فى الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكرى إلى حزب الله.

ويوثق ملف قدمه جيسون جى، وتحققت منه شبكة "فوكس نيوز"، الدور الذى لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 فى مخطط تمويل الإرهاب المترامى الأطراف، فيما أشار فاروق إلى أن قطر تتعامل بدفتر الشيكات لتغذية الإرهابيين.

"بالبنط العريض" إعداد وتقديم الإعلامى الدكتور حسام فاروق، إخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى، يعرض كل يوم سبت فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة بالقناة الفضائية المصرية.