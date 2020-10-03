الأزهر الشريف يقرر إعفاء طلاب شمال سيناء من المصروفات الدراسية

وأكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية الشيخ محسن أبو القاسم، فى بيان اليوم السبت، أنه استجابة لمطلب أولياء أمور الطلاب بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء وطلب الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية فقد وافق الدكتور الطيب على إعفاء الطلاب بالتعليم قبل الجامعى من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2020 - 2021، وذلك تقديرا واهتماما من فضيلته بأبناء محافظة شمال سيناء فى المعاهد الأزهرية بسبب ظروفهم الخاصة.

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