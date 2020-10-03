الخارجية تهيب بالباحثين عن عمل بالخارج التعامل مع الشركات المُرخصة

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين قصر التعاقد فى هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.





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